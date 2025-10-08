Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Beli Bakso Lewat Aplikasi, Wanita di Palembang Kaget Lihat Kodok dalam Bungkusan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 18:10 WIB
Beli Bakso Lewat Aplikasi, Wanita di Palembang Kaget Lihat Kodok dalam Bungkusan
Penampakan bakso yang ada kodoknya, Rabu (8/10/2025). Foto: tangkapan layar Instagram@plglipp.co.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang wanita di Palembang kaget melihat hewan kodok dalam bungkusan bakso yang dibelinya lewat aplikasi online.

Wanita itu pun memvideokan kejadian tersebut, kemudian mengunggahnya di media sosial (Medsos) Instagram. 

"Beli bakso online, ngeshok Ado makhluk amfibi didalem bungkusan," tulis perempuan itu dalam caption video.



"Kami langsung komplen ke bosnya, duet kami total 34 ribu, tapi dia cuman nak baleki 30 ribu. Katanya karena Ado PPn," tulis wanita tersebut dalam unggahan video yang beredar di Instagram.

"Waktu kami komplen, bosnya tuh santai bae, dak kaget samo sekali. Bahkan sempet debat juga gara gara dia cuma nak baleki 30 ribu padahal duet kami 34 ribu," sambung tulisan tersebut.

"Kami idak nyebutke nama tokonya, tetapi pokoknya ati ati bae kalo beli bakso online di daerah Ulu, takutnya kejadian kayak kami," tulisnya kembali.



Postingan video ini pun menuai komentar banyak dari netizen.

"Ado unsur kesengajoan dak sih?," tulis akun @bangafiz.

Sebuah video memperlihatkan bungkusan bakso yang dibeli melalui aplikasi online terdapat kodok

