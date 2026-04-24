Beli Motor Listrik Yadea Osta Kini Makin Praktis, Begini Caranya

Jumat, 24 April 2026 – 15:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia menawarkan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin meminang motor listrik jarak jauh, yakni Osta.

Mereka mengemas pengalaman itu lewat skema pembelian digital yang praktis dan efisien.

Langkah tersebut menjadi solusi cerdas bagi konsumen yang menginginkan proses lebih cepat dan transparan.

Konsumen bisa melakukan pemesanan motor listrik itu di platform e-commerce resmi Yadea.

Nantinya konsumen akan mendapatkan harga spesial serta berbagai keuntungan eksklusif selama periode promosi berlangsung.

“Ketiga platform ini memberikan pengalaman belanja yang aman sekaligus didukung oleh layanan resmi Yadea,” tulis Yadea Indonesia dalam keterangan resminya, Jumat (24/4).

Tidak hanya menjanjikan cara mudah dalam melakukan pembelian motor listrik asal China itu. Yadea juga memberikan banyak keutungan selama periode promsi itu berlangsung.

Melalui program Green e-Mobility Fund (GEF), Anda bisa mendapatkan potongan senilai Rp 500.000 untuk setiap pembelian Yadea OSTA, baik varian OSTA H maupun OSTA P.