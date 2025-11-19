Beli Tiket Bioskop Kini Bisa Lewat Aplikasi GoPay, Cashback Hingga 50%

jpnn.com, JAKARTA - Pengguna aplikasi GoPay kini bisa dengan mudah mengecek jadwal film, pilih kursi dan bayar tiket bioskop tanpa perlu berpindah aplikasi.

Head of Product Marketing GoPay Wallet, Rudy Tantyo Setiawan menuturkan lebih dari sekedar layanan keuangan, kini GoPay sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

"Melalui fitur ‘Game dan Hiburan’ di aplikasi GoPay, pengguna bisa mengakses berbagai layanan di luar keuangan, termasuk hiburan seperti tiket bioskop, tanpa perlu membuka aplikasi lainnya," ujar Rudy.

Sebagai langkah awal, GoPay bermitra dengan Cinema XXI, jaringan bioskop terbesar di Indonesia, untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih praktis.

“Sebagai jaringan bioskop terbesar di Indonesia, Cinema XXI berkomitmen menghadirkan akses hiburan berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat dan memberikan pengalaman menonton bioskop terbaik. Komitmen tersebut kami wujudkan salah satunya melalui kolaborasi dengan GoPay. Penonton kini semakin mudah membeli tiket menonton di seluruh lokasi bioskop Cinema XXI secara langsung lewat aplikasi GoPay," serunya.

Sebagai bagian dari peluncuran kerja sama ini, GoPay memberikan promo spesial berupa cashback 50% hingga 25,000 GoPay coins untuk setiap pembelian pertama tiket bioskop melalui aplikasi GoPay.

Promo ini berlaku mulai dari 7 November 2025 hingga 15 Januari 2026.

Berikut cara membeli tiket bioskop di aplikasi GoPay sebagai berikut: