Beli Tiket Konser Babyface Lewat BRImo, Dapatkan Diskon 25%

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Otello Asia dan Enjoy Live Experience berkolaborasi menghadirkan konser internasional “With Love From BRI Presents Babyface – Live in Jakarta 2025”, pada Sabtu, 25 Oktober 2025, di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta.

Konser megah ini menjadi momentum istimewa bagi para pecinta musik lintas generasi untuk menikmati penampilan langsung dari Babyface, legenda musik dunia peraih 13 GRAMMY Awards.

Tak hanya itu, konser juga akan makin berkesan dengan kehadiran empat penyanyi terbaik Indonesia sebagai special guests, yakni Raisa, Marcell Siahaan, Rio Febrian, dan Sammy Simorangkir. Kolaborasi lintas generasi ini akan membawakan deretan lagu cinta abadi dalam balutan aransemen megah dan intim yang siap memukau ribuan penonton.

Sebagai Official Bank Partner, BRI menghadirkan penawaran eksklusif bagi nasabah dan pengguna aplikasi BRImo.

Melalui program With Love From BRI, masyarakat dapat menikmati diskon 25% untuk semua kategori tiket konser Babyface dengan melakukan pembelian langsung melalui aplikasi BRImo. Periode pembelian tiket promo ini berlaku mulai 9 Oktober hingga 25 Oktober 2025, selama kuota masih tersedia, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan sebagai mitra resmi konser ini, BRI ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat luas melalui pengalaman istimewa yang tak hanya menghadirkan hiburan kelas dunia, tetapi juga kemudahan bertransaksi digital. “Melalui aplikasi BRImo, masyarakat dapat membeli tiket konser Babyface secara mudah, aman, dan cepat sekaligus menikmati potongan harga spesial 25%,” ujar Dhanny.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin memperkuat posisi BRI sebagai bank yang terus hadir mendampingi nasabah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadirkan pengalaman gaya hidup digital yang lebih bermakna,” tambah Dhanny.

Sebagai informasi harga tiket konser Babyface Live in Jakarta 2025 dimulai dari kategori Bronze adalah sebesar Rp 1.050.000 hingga VVIP Rp2.750.000, belum termasuk pajak dan biaya administrasi.