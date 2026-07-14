Bella Fawzi Gandeng Musisi Indonesia-Malaysia Rilis Lagu Our Power, Seluruh Royalti untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah musisi Indonesia dan Malaysia merilis lagu kolaborasi yang berjudul Our Power.

Lagu bergenre pop-rock alternatif itu dibuat sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan menyerukan penghentian genosida di Gaza.

Proyek ini digagas oleh Tanah Para Nabi (TPN) Movement bersama Friends of Palestine. Sejumlah musisi yang terlibat di antaranya Bella Fawzi, Cholil Mahmud, Noh Salleh, Eka Annash, Lala Karmela, dan Kayda.

Lagu Our Power juga menjadi anthem bagi gerakan kemanusiaan seperti Global Sumud Flotilla dan Global March. Gerakan tersebut berupaya menembus blokade di Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan.

Bella Fawzi mengatakan lagu itu lahir dari keresahan para musisi terhadap konflik yang terus terjadi di Palestina. Menurutnya, musik dipilih karena dapat menyampaikan pesan kemanusiaan kepada banyak orang.

"Judul lagunya adalah 'Our Power' yang bercerita tentang harapan kami dan juga keresahan kami atas isu Palestina yang tidak kunjung usai. Kami tidak berdiri sendirian, karya ini dibantu oleh banyak sekali teman-teman luar biasa untuk menyuarakan apa yang benar bagi kebebasan Palestina," kata Bella Fawzi dalam keterangan resmi.

CEO Friends of Palestine, Rayyan Abdalla, menilai musisi memiliki peran penting dalam menjaga perhatian dunia terhadap Palestina.

Dia percaya seni dapat menjadi sarana untuk menyuarakan kebenaran dan kemanusiaan.