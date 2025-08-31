Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bella Shofie Mundur Dari Anggota DPRD Kabupaten Buru

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:50 WIB
Bella Shofie Mundur Dari Anggota DPRD Kabupaten Buru - JPNN.COM
Bella Shofie. Foto: Instagram/bellashofie_rigan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus politisi Bella Shofie mengumumkan mundur dari anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku.

Hal itu diungkapkan perempuan 35 tahun tersebut melalui akunnya di Instagram.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bella Shofie Rigan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa terhitung sejak tanggal 14 Agustus saya telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabutapen Buru," ujar Bella Shofie melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (31/8).

Aktris kelahiran Medan itu lantas menyampaikan permohonan maaf karena tak dapat melanjutkan tugasnya di bidang politik.

Meski begitu, bukan berarti dirinya berhenti mengabdi kepada masyarakat. Dia menuturkan, dirinya bakal tetap berupaya berkontribusi.

"Saya memohon maaf karena tidak dapat lagi melanjutkan tugas saya di bidang politik. Namun demikian, saya tidak akan berhenti untuk tetap melayani masyarakat Kabupaten Buru melalui kegiatan Sosial," ucap Bella Shofie.

Dalam unggahan itu, dia turut menyertakan bukti berupa surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru.

"Dan berikut bukti bahwa saya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPW Partai NasDem Maluku," kata Bella Shofie.(mcr7/jpnn)

Aktris sekaligus politisi Bella Shofie mengumumkan mundur sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

TAGS   Bella Shofie  Anggota DPRD  Bella Shofie mundur  NasDem 
