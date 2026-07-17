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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bellingham Bongkar Kronologi Adu Mulut dengan Messi

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:25 WIB
Bellingham Bongkar Kronologi Adu Mulut dengan Messi - JPNN.COM
Bintang Timnas Inggris, Jude Bellingham. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

jpnn.com, JAKARTA - Jude Bellingham meluruskan isu yang ramai dibicarakan seusai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina. 

Gelandang Timnas Inggris itu menegaskan dirinya tidak pernah bertengkar dengan Lionel Messi.

Banyak yang menganggap kedua bintang tersebut terlibat adu mulut panas di tengah pertandingan.

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Namun, gelandang Timnas Inggris itu akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Bellingham menegaskan tidak pernah berselisih dengan Messi. Ia menyebut percakapan mereka hanya membahas sebuah insiden pelanggaran di lapangan.

"Kami sebenarnya sedang membahas sebuah pelanggaran. Tidak ada masalah apa pun," ujar Bellingham dikutip dari ESPN.

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Pemain Real Madrid itu mengungkapkan, percakapan bermula ketika dirinya merasa ada pelanggaran yang luput dari perhatian wasit. 

Messi kemudian menyinggung pelanggaran yang juga dialaminya.

Jude Bellingham membantah terlibat pertengkaran dengan Lionel Messi saat laga semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Jude Bellingham  Messi  Lionel Messi  Piala Dunia 2026 
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