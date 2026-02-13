Close Banner Apps JPNN.com
Belum Ada Parpol Dukung Gibran Jadi Wapres 2 Periode, Pengaruh Jokowi Mulai Hilang

Jumat, 13 Februari 2026 – 19:45 WIB
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Foto: Romensy Augustino/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute, Efriza menyatakan saat ini tidak ada partai politik yang tegas mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

Dia menilai partai-partai politik tidak terlalu memperhitungkan pengaruh Joko Widodo yang disinyalir sudah mulai menurun, akibat kasus ijazah palsu dan kasus korupsi yang menyeret nama-nama menteri disertai membelit dirinya. 

"Partai politik juga cenderung berhitung rasional, saat ini Gibran tidak berpartai, punya catatan “cacat etik”", kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (13/2).

Dia juga menilai tentu saja saat ini partai-partai politik tidak ingin mengunci opsi Gibran sebagai pasangan Prabowo terlalu dini, terutama untuk posisi cawapres yang sangat kompetitif.

"Dukungan yang masih cair justru menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029 nanti, akan terjadi tahapan penataan ulang," jelasnya.

"Dengan kata lain, ini lebih mencerminkan dinamika manuver kepentingan antarpartai ketimbang menuruti satu figur Jokowi yang saat ini sedang memperoleh citra negatif dari persepsi besar publik," tutur Efriza.

Dia juga menyebutkan jika Prabowo memutuskan mengganti pasangan cawapres pada 2029, dampaknya terhadap loyalitas dan soliditas sukarelawan justru makin menguat.

"Memungkinkan relawan Jokowi dan Gibran juga pindah patron kepada Prabowo, sebab kemungkinan menangnya yang tinggi."

