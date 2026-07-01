Belum Aman! Meksiko Vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda

jpnn.com - MEXICO CITY - Pertandingan ke-7 di 32 Besar Piala Dunia 2026 antara salah satu tuan rumah, Meksiko, melawan Ekuador, harus ditunda.

Laga Meksiko vs Ekuador di Mexico City Stadium seharusnya digelar Rabu (1/7) pagi ini mulai pukul 08.00 WIB.

Namun, panita pertandingan memutuskan pertandingan belum bisa digelar, belum aman.

"Pertandingan ditunda karena kondisi cuaca buruk. Pertandingan akan dimulai setelah dianggap aman," bunyi pernyataan pihak FIFA.

Pertarungan Meksiko vs Ekuador merupakan laga ke-7 32 Besar.

Sebelumnya, Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, dan Prancis telah mememangi 32 Besar dan memastikan lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026. (fifa/jpnn)

Hasil-Jadwal 32 Besar dan Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026 (WIB)





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