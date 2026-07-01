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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Belum Aman! Meksiko Vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda

Rabu, 01 Juli 2026 – 07:57 WIB
Belum Aman! Meksiko Vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda - JPNN.COM
Situasi di Mexico City Stadium. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MEXICO CITY - Pertandingan ke-7 di 32 Besar Piala Dunia 2026 antara salah satu tuan rumah, Meksiko, melawan Ekuador, harus ditunda.

Laga Meksiko vs Ekuador di Mexico City Stadium seharusnya digelar Rabu (1/7) pagi ini mulai pukul 08.00 WIB.

Namun, panita pertandingan memutuskan pertandingan belum bisa digelar, belum aman.

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"Pertandingan ditunda karena kondisi cuaca buruk. Pertandingan akan dimulai setelah dianggap aman," bunyi pernyataan pihak FIFA.

Pertarungan Meksiko vs Ekuador merupakan laga ke-7 32 Besar.

Sebelumnya, Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, dan Prancis telah mememangi 32 Besar dan memastikan lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026. (fifa/jpnn)

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Belum Aman! Meksiko Vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditundafifa

Pertarungan Meksiko vs Ekuador merupakan laga ke-7 32 Besar Piala Dunia 2026. Enam negara sudah di 16 Besar.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Meksiko Vs Ekuador  Piala Dunia 2026  32 Besar Piala Dunia 2026  16 Besar Piala Dunia 2026 

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