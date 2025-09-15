Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Belum Bebas Murni, Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Wajib Lapor Hingga 2027

Senin, 15 September 2025 – 09:54 WIB
Belum Bebas Murni, Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Wajib Lapor Hingga 2027 - JPNN.COM
Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat melakukan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang tersandung masalah korupsi Bandung Smart City, mendapatkan pembebasan syarat. 

Divonis 4 tahun penjara, Yana yang seharusnya mendekam di balik jeruji hingga 2027, justru sejak 14 Juni 2025 sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung.

Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat Kusnali mengatakan, Wali Kota Bandung yang menjabat selama 362 hari itu mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No. PAS-840.PK.05.03 Tahun 2025.

Baca Juga:

Surat keputusan itu terbit pada 27 Mei 2025.

"Yana Mulyana bin Soepardjo, bebas PB (Pembebasan Bersyarat) pada 14 Juni 2025. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Kusnali saat dikonfirmasi JPNN, Senin (15/9/2025). 

Kusnali menuturkan, Yana Mulyana masih harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung hingga 2027. 

Baca Juga:

Adapun yang bersangkutan baru dinyatakan bebas murni pada 17 Oktober 2027.

"Masih wajib lapor hingga 2027," ucapnya. 

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana masih harus menjalani wajib lapor hingga Oktober 2027, selama masa percobaan pembebasan bersyarat yang diterimanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yana Mulyana  mantan wali kota bandung  korupsi Bandung Smart City  Kasus Korupsi Bandung Smart City 
BERITA YANA MULYANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp