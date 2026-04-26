Belum Berniat Cari Pasangan, Dinar Candy: Aku Sekarang Tertariknya Kerja

Minggu, 26 April 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki (DJ) Dinar Candy ternyata belum berniat untuk mencari pasangan baru dalam waktu dekat.

Fakta tersebut diungkapkannya ketika berbincang dengan Feni Rose dalam program Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Enggak tertarik (punya pasangan), aku sekarang tertariknya kerja," kata Dinar Candy.

Mantan pasangan Ko Apex itu mengaku saat ini ingin fokus melanjutkan karier sebagai seorang DJ.

Tidak hanya itu, Dinar Candy ternyata juga aktif sebagai pengusaha kapal tongkang akhir-akhir ini

"Bikin PT, kerjaan lebih banyak, boro-boro memikirkan laki," beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Dinar Candy merasa menjalankan bisnis dan mendirikan perusahaan bisa membuat hatinya senang.

Dia mengeklaim sangat bahagia dapat membantu dan membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain.