Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Belum Berniat Cari Pasangan, Dinar Candy: Aku Sekarang Tertariknya Kerja

Minggu, 26 April 2026 – 07:07 WIB
Dinar Candy saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto; Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki (DJ) Dinar Candy ternyata belum berniat untuk mencari pasangan baru dalam waktu dekat.

Fakta tersebut diungkapkannya ketika berbincang dengan Feni Rose dalam program Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Enggak tertarik (punya pasangan), aku sekarang tertariknya kerja," kata Dinar Candy.

Baca Juga:

Mantan pasangan Ko Apex itu mengaku saat ini ingin fokus melanjutkan karier sebagai seorang DJ.

Tidak hanya itu, Dinar Candy ternyata juga aktif sebagai pengusaha kapal tongkang akhir-akhir ini

"Bikin PT, kerjaan lebih banyak, boro-boro memikirkan laki," beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Baca Juga:

Dinar Candy merasa menjalankan bisnis dan mendirikan perusahaan bisa membuat hatinya senang.

Dia mengeklaim sangat bahagia dapat membantu dan membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dinar candy  DJ Dinar Candy  pacar dinar candy  Kekasih Dinar Candy 
BERITA DINAR CANDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp