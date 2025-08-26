Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Belum Bisa Ikhlaskan Penalti Gagal ke Gawang PSIM, Marc Klok Luapkan Kemarahan

Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:49 WIB
Belum Bisa Ikhlaskan Penalti Gagal ke Gawang PSIM, Marc Klok Luapkan Kemarahan - JPNN.COM

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok tak bisa menyembunyikan penyesalannya seusai gagal mencetak gol penalti ke gawang PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League.

Akibatnya, Persib harus puas berbagi satu poin karena pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1.

Klok sejatinya memiliki peluang emas membawa Maung Bandung unggul lewat penalti pada menit ke-90+10, tetapi eksekusinya berhasil dihalau kiper PSIM, Cahya Supriadi.

Baca Juga:

Kekecewaan Marc Klok

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia menyebut kegagalannya mencetak gol penalti merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Seandainya dia berhasil, Persib akan mencuri tiga poin dari markas PSIM.

Klok juga marah pada diri sendiri karena dia jarang gagal dalam mengeksekusi tembakan 12 pas.

"Saya marah kepada diri sendiri, (biasanya) tidak pernah gagal. Kami seharusnya menang, kalau saja saya cetak gol," kata Klok penuh sesal, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga:

Kesulitan Menghadapi Tim Promosi

Ini menjadi kegagalan kedua Persib meraih kemenangan di laga tandang BRI Super League 2025/26.

Sebelumnya, Persib menelan kekalahan dari tim promosi lainnya, yakni Persijap Jepara dengan skor 1-2.

Gelandang Persib Marc Klok menyampaikan kekecewaannya usai ia gagal mencetak gol penalti ke gawang PSIM Yogyakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Klok  PSIM  Persib Bandung  Persib  Super League 
BERITA MARC KLOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp