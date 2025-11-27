Close Banner Apps JPNN.com
Belum Cari Pasangan Baru, Acha Septriasa Ungkap Fokusnya Saat Ini

Jumat, 12 Desember 2025 – 00:04 WIB
Aktris Acha Septriasa di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (10/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa mengaku dirinya belum memikirkan untuk mencari pasangan baru usai bercerai dari mantan suaminya, Vicky Kharisma.

Adapun Acha Septriasa dan mantan suaminya itu resmi bercerai pada Mei 2025 silam.

"Iya belum," ujar Acha Septriasa di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Perempuan 36 tahun tersebut mengaku saat ini dirinya memiliki prioritas lain.

Urusan jodoh bukan hal yang menjadi prioritas Acha Septriasa saat ini.

Pasalnya, bintang film Heart itu tengah disibukkan dengan bisnis barunya di bidang media.

"Ya, saya tidak tahu, ya, itu bukan jadi prioritas. Saya banyak banget yang saya lagi urusin terutama lagi baru lahirnya company baru, Avarta Media ini, saya rasa pasangan itu merupakan satu hal yang belum jadi perbincangan pada saat ini," ucap Acha Septriasa.

Dia mengaku dirinya juga tengah nyaman dengan kesendiriannya saat ini.

TAGS   Acha Septriasa  pasangan baru  vicky kharisma  Pengadilan Agama 
