Belum Genap Setahun, Xabi Alonso Tersingkir dari Kursi Panas Real Madrid

Selasa, 13 Januari 2026 – 05:14 WIB

jpnn.com - Real Madrid resmi mengakhiri kerja sama dengan Xabi Alonso menyusul kegagalan tim di partai final Piala Super Spanyol kontra Barcelona yang digelar di Arab Saudi.

Kekalahan tersebut menjadi momen penentu berakhirnya masa kepelatihan Alonso di Santiago Bernabeu.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh manajemen klub melalui pernyataan resmi.

Dalam keterangan itu, Madrid menegaskan bahwa perpisahan dengan Alonso dilakukan secara profesional dan tanpa konflik.

"Real Madrid menyampaikan bahwa Xabi Alonso tidak lagi menjabat sebagai pelatih tim utama."

"Keputusan ini diambil melalui kesepakatan bersama antara klub dan pelatih," bunyi pernyataan resmi klub.

Meski berpisah, Los Blancos tetap memberikan penghormatan tinggi kepada sosok yang pernah menjadi bagian penting dari sejarah klub tersebut.

Madrid menegaskan bahwa hubungan emosional dengan Alonso tidak akan terputus.