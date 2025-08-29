Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Belum Muncul Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu di SSCASN, Jangan Panik

Jumat, 29 Agustus 2025 – 04:06 WIB
Belum Muncul Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu di SSCASN, Jangan Panik - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Jumat 29 Agustus 2025 merupakan hari kedua jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu.

Tertuang dalam Surat MenPANRB Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025, jadwal pengisian DRH PPPK Paruh Waktu dimulai Kamis 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.

Pada hari pertama kemarin, sejumlah honorer mengungkapkan keheranannya karena belum ada perubahan di akunnya di SSCASN, sehingga belum bisa melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Dalam sebuah grup WA peserta seleksi PPPK 2024, beberapa di antaranya menulis kalimat bernada kekecewaan.

Bahkan ada yang menilai Panselnas tidak konsisten dengan jadwal yang disusunnya. Mereka berasumsi bahwa 28 Agustus langsung bisa mengisi DRH.

"Untuk pengisian DRH NIP PPPK paruh waktu seharusnya hari ini sesuai timeline, tetapi tampilan akun SSCASN kok belum berubah?" ujar Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Pendidikan Menengah (Dikmen) Jawa Tengah (Jateng) Nadzif Eko Nugroho kepada JPNN.com, Kamis (28/8).

Baca Juga:

Nadzif paham bahwa jadwal pengisian DRH ini berlangsung hingga 20 September 2025.

Namun, katanya, banyak honorer ingin mengintip apa saja dokumen DRH yang harus disiapkan untuk pemberkasan NIP PPPK Paruh Waktu.

Wahai para honorer, jangan panik jika hingga hari ini belum bisa melakuan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu di akun SSCASN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  DRH PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  BKN  SSCASN 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp