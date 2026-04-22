JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Belum Panas di MotoGP 2026, Alex Marquez Masih Mencari Jawaban

Rabu, 22 April 2026 – 10:27 WIB
Alex Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Alex Marquez belum menunjukkan tajinya di MotoGP 2026.

Pembalap Gresini Racing itu masih berjibaku memahami karakter Ducati Desmosedici GP26, yang dia tunggangi musim ini.

Dalam tiga seri pembuka MotoGP 2026, hasil yang diraih belum maksimal. 

Baca Juga:

Alex tak mampu menyelesaikan balapan di Thailand, kemudian hanya finis di posisi enam di Brasil dan posisi tujuh di Amerika Serikat.

Total, pembalap asal Spanyol itu baru mengumpulkan 28 poin. Alex pun masih tertahan peringkat kedelapan klasemen sementara.

Kondisi ini kontras dengan performanya musim lalu. Saat masih menggunakan Desmosedici GP24, Alex terlihat lebih kompetitif dan mampu tampil konsisten dalam perebutan poin.

Baca Juga:

Kini, dengan Desmosedici GP26 yang memiliki spesifikasi setara tim pabrikan, tantangan justru datang dari proses adaptasi.

Adik dari Marc Marquez itu merasakan perbedaan yang cukup berpengaruh terhadap performanya di lintasan.

Performa Alex Marquez menurun di awal musim MotoGP 2026. Apa yang sebenarnya terjadi?

TAGS   MotoGP  Alex Marquez  MotoGP 2026  Marquez 
