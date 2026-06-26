Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Belum Pikirkan Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Fokus Kerja Dulu

Jumat, 26 Juni 2026 – 17:01 WIB
Belum Pikirkan Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Fokus Kerja Dulu - JPNN.COM
Preiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/tom.

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Prasetyo Hadi menyebut pihaknya saat ini fokus untuk bekerja dan belum terpikirkan menjadikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat pemimpin Indonesia selama dua periode.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal perintah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ke kader PSI menjadikan Prabowo-Gibran dua periode memimpin Indonesia.

Belum Pikirkan Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Fokus Kerja DuluMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: Aristo/JPNN.com

Baca Juga:

"Kami kalau mewakili pemerintah, mewakili Pak Presiden, yang penting fokus bekerja dulu. Kami belum berpikir mengenai hal itu," kata Pras sapaan Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Dia mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintahan era Prabowo, seperti urusan ketenagakerjaan. 

Termasuk, kata Pras, pemerintahan era Prabowo masih fokus menyelesaikan tata kelola rekrutmen guru dan ASN hingga industrialisasi serta hilirisasi

Baca Juga:

"Masih banyak yang harus kita selesaikan. Kami fokus itu dulu," ujar dia.

Pras mengaku tak mempermasalahkan langkah Jokowi yang safari politik ke Lampung yang membawa misi mewujudkan Prabowo-Gibran dua periode.

Waketum Gerindra Prasetyo Hadi menyebut pihaknya saat ini fokus untuk bekerja dan belum terpikirkan menjadikan Prabowo-Gibran dua periode.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo-Gibran  2 periode  Gerindra  Prabowo Subianto  Gibran Rakabuming Raka  Jokowi  Prasetyo Hadi  rekrutmen guru 
BERITA PRABOWO-GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp