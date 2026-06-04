Belum Selesai Cuci Gudang Pemain Asing, Persija Resmi Lepas Maxwell Souza

jpnn.com - Persija Jakarta kembali membuat gebrakan di bursa transfer menjelang musim 2026/27. Setelah melepas Allano Lima, kini giliran striker andalan sekaligus top skor tim musim lalu, Maxwell Souza, yang resmi berpisah dengan Macan Kemayoran.

Kepastian berakhirnya kerja sama itu diumumkan Persija melalui akun media sosial resmi klub pada Kamis (4/6/2026). Keputusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan singkat tetapi penuh kesan dari penyerang asal Brasil itu di ibu kota.

Maxwell Souza datang dengan ekspektasi tinggi dan berhasil menjawabnya dengan performa impresif sepanjang musim. Striker berusia 31 tahun tersebut menjelma menjadi tumpuan lini depan Persija dengan koleksi 16 gol dan empat asis dari 31 pertandingan.

Dalam pesan perpisahannya, Persija memberikan apresiasi atas kontribusi besar yang telah diberikan sang bomber selama berseragam Persija.

"Hadir dengan penuh keyakinan untuk menjawab tantangan. Torehan 16 gol menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi tak pernah mengkhianati," tulis Persija.

Klub juga menegaskan Maxwell bukan hanya meninggalkan catatan statistik, tetapi juga kenangan yang akan terus diingat oleh Jakmania.

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Kepergian Maxwell makin menegaskan perubahan besar yang sedang dilakukan Persija. Sebelumnya, klub juga telah melepas winger Brasil, Allano Lima, serta mengakhiri kerja sama dengan pelatih Mauricio Souza setelah gagal memenuhi target juara.

Hingga saat ini, belum diketahui ke mana Maxwell akan melanjutkan kariernya. Namun, namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1, termasuk Persib Bandung dan Bhayangkara Presisi Lampung FC.