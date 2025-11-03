Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Belum Sempat Beraksi, Maling di Gresik Babak Belur DIhajar Massa

Senin, 03 November 2025 – 03:25 WIB
Seorang pemuda bernama Dwi Ardiansyah (27), warga Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Gresik, babak belur setelah diduga hendak melakukan aksi pencurian. Dia akhirnya diamankan polisi usai menjadi bulan-bulanan massa. Foto: source for JPNN

jpnn.com, GRESIK - Seorang pemuda bernama Dwi Ardiansyah (27), warga Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Gresik, babak belur setelah diduga hendak melakukan aksi pencurian.

Dia akhirnya diamankan polisi seusai menjadi bulan-bulanan massa.

Kapolsek Menganti AKP Moh. Dawud menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (1/11) sekitar pukul 02.00 WIB.

Awalnya, seorang warga bernama M. Fauzi yang hendak tidur melihat dari rekaman CCTV rumahnya seorang pria mencurigakan tengah berusaha membuka pagar gerbang.

Pemuda tersebut kemudian mencoba mencongkel jendela rumah, tetapi gagal dan tidak meninggalkan bekas kerusakan.

Menyadari hal itu, Fauzi segera memanggil warga sekitar untuk membantu menangkap pelaku.

Warga yang geram kemudian menghajar Dwi hingga mengalami luka cukup serius sebelum akhirnya diamankan petugas Polsek Menganti yang datang ke lokasi.

“Tidak berapa lama datanglah petugas dari Polsek Menganti untuk mengamankan pelaku kemudian dibawa ke Polsek Menganti,” ujar AKP Dawud.

Akhir tragis pemuda yang diduga hendak mencuri di rumah warga, ketahuan dan berujung babak belur dihajar massa.

TAGS   Aksi pencurian  maling  dihajar massa  Maling Motor 
