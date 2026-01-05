Belum Syuting Lagi Karena Kondisi Fisiknya, Diding Boneng Ungkap Kegiatannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng sudah beberapa tahun terakhir mengidap sakit asma.

Dia belum berani kembali syuting semenjak mengidap penyakit tersebut.

Kondisi fisik masih menjadi pertimbangan utamanya, meski Diding Boneng ingin kembali bekerja demi memenuhi kebutuhannya.

"Penginnya sih syuting lagi buat cari duit. Sejak selesai film yang itu, saya belum berani syuting lagi karena kondisi fisik. Tetapi, kalau tidak syuting tidak ada pemasukan besar. Kantor saya ya cuma telepon ini, nunggu kalau ada panggilan kerja," ujar Diding Boneng di kawasan Matraman, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Selama tak wara-wiri di layar kaca, pria 75 tahun itu ternyata memiliki kegiatan lain.

Diding Boneng kerap kali menyalurkan ilmu terkait seni peran lewat cara mengajar maupun menghadiri acara diskusi.

"Saya mengajar workshop teater, diskusi, atau ceramah-ceramah tentang seni peran di mana-mana. Kalau ada yang panggil, saya datang," tuturnya.

Diding Boneng mengungkapkan dirinya didiagnosa mengidap penyakit asma sejak beberapa tahun terakhir.