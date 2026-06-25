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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain

Kamis, 25 Juni 2026 – 14:15 WIB
Belum Terpikir Pensiun, Lionel Messi Tegaskan Masih Ingin Terus Bermain - JPNN.COM
Lionel Messi (10) belum terpikir pensiun. Foto: Dok. digitalhubfifa

jpnn.com, JAKARTA - Spekulasi mengenai akhir karier Lionel Messi kembali mencuat di tengah gelaran Piala Dunia 2026.

Namun, megabintang Argentina itu memberi jawaban yang membuat para penggemarnya bisa bernapas lega.

Messi mengaku belum memiliki rencana untuk pensiun dan masih ingin terus merumput selama kondisinya memungkinkan.

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Bagi Messi, usia bukanlah alasan untuk segera mengakhiri karier. 

Dia menegaskan akan tetap bermain selama masih mampu tampil kompetitif, menjaga kondisi fisik, dan memberikan dampak positif bagi tim.

"Selama saya masih merasa baik secara fisik, bisa membantu rekan-rekan setim, dan masih memberikan kontribusi, saya akan terus bermain," kata Messi dikutip dari ESPN.

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Pernyataan itu sekaligus memunculkan harapan baru soal peluangnya tampil lebih lama bersama Timnas Argentina, terutama mengenai kemungkinan bermain di Piala Dunia 2030 saat usianya 43 tahun.

Messi tidak menutup pintu, meski mengaku belum memikirkan hal tersebut.

Lionel Messi mengaku belum memikirkan rencana pensiun dari sepak bola. Messi tak menutup kemungkinan bisa tampil di Piala Dunia 2030.

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TAGS   Lionel Messi  Piala Dunia 2026  Argentina  Lionel Messi pensiun 
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