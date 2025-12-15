BEM PTMA Zona III & BEM UM Sumbar Buka Program Donasi untuk Korban Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Zona III bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (BEM UM Sumbar) menginisiasi gerakan buka donasi kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah tersebut.

Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin menyampaikan gerakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi banjir yang menyebabkan kerusakan pemukiman, fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas dan kehidupan sosial masyarakat.

"Kami merasa terpanggil untuk turut hadir dan mengambil peran aktif dalam membantu meringankan beban para korban, kata Wildan dikutip, Senin (15/12).

Dia menegaskan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk tidak hanya fokus pada aktivitas akademik, tetapi juga peka terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Bencana banjir di Sumatra Barat bukan hanya persoalan daerah setempat, tetapi menjadi persoalan kita bersama. Gerakan open donasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa serta komitmen kami untuk selalu hadir dalam setiap situasi kemanusiaan,” ujar Wildan.

Dia juga menambahkan gerakan ini diharapkan mampu menggerakkan kesadaran publik, khususnya civitas akademika, untuk saling membantu dan memperkuat nilai solidaritas sosial. Menurutnya, bantuan sekecil apa pun akan sangat berarti bagi masyarakat yang saat ini sedang berjuang memulihkan kondisi pascabencana.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Agnostik Jannah menyampaikan kolaborasi antara BEM PTMA Zona III dan BEM UM Sumbar menjadi bukti bahwa mahasiswa dapat bersatu melampaui batas institusi demi tujuan kemanusiaan.

"Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa kepedulian terhadap sesama adalah nilai utama yang harus terus dijaga,” ungkap Agnostik.