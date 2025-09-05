BEM PTNU Minta Gaji Guru, Buruh & Ojol Dinaikkan Saat Menyambangi Istana

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memenuhi undangan ke Istana Negara untuk menyampaikan beberapa aspirasi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (4/9) malam.

Para mahasiswa ini melakukan dialog bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, dan Menteri Pendidikan tinggi Saintek Brian Yuliarto.

Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi mengatakan dalam pertemuan itu ada tiga agenda prioritas strategis kebangsaan yang disampaikan ke pemerintah.

Pertama menyampaikan tentang peningkatan gaji terhadap profesi strategis, seperti guru, buruh, pengemudi ojek online (ojol), dan pekerja informal. Sebab mereka adalah merupakan tulang punggung pembangunan bangsa.

"Sayangnya, kelompok ini masih menghadapi kesenjangan ekonomi, status kerja yang rentan, dan keterbatasan perlindungan sosial. Negara harus hadir melalui kebijakan yang lebih progresif, adil, dan terukur dalam menjamin hak-hak dasar mereka," ujar Achmad Baha'ur.

Kedua reformasi kebijakan upah minimum yang layak, BEM PTNU mendorong perubahan paradigma dalam penentuan upah minimum. Penetapan upah tidak boleh hanya didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi harus mengacu pada standar kehidupan layak.

"Dengan demikian, upah minimum benar-benar menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pekerja, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga jaminan sosial," katanya.

Ketiga pembentukan tim investigasi indenpenden atas kerusuhan nasional. Hal ini mengingat terjadinya kerusuhan di berbagai kota hingga mengakibatkan korban jiwa.