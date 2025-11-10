Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BEM PTNU & ToBe Institute Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Senin, 10 November 2025 – 23:01 WIB
BEM PTNU & ToBe Institute Apresiasi Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Soeharto - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan piagam Gelar Pahlawan Nasional Presiden ke-2 RI Soeharto kepasa ahli warisnya, yakni anak pertama dan ketiga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara Achmad Baha’ur Rifqi, menyatakan dukungan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto diberi Gelar Pahlawan Nasional.

Dia menuturkan bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mendorong kemajuan pembangunan di berbagai sektor.

“Soeharto adalah tokoh yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di masa sulit. Banyak capaian pembangunan, terutama di bidang pertanian dan infrastruktur, yang menjadi warisan nyata beliau bagi bangsa ini,” ucap Rifqi dalam keterangannya, pada Senin (10/11).

Sementara itu, Direktur Eksekutif ToBe Institute Mochamad Imamudinussalam menegaskan bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui mekanisme dan prosedur yang sah.

Dia menilai Soeharto merupakan bagian penting dari perjalanan republik ini dengan jasa yang nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa serta memajukan kesejahteraan rakyat.

Soeharto disebut hadir melalui berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Mulai dari swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Semua itu menunjukkan kontribusi besar dalam membangun pondasi ekonomi dan sosial Indonesia,” jelas Imamudinussalam.

Imamudinussalam menambahkan, sejarah tidak bisa dilepaskan dari peran para tokoh yang telah mengabdikan hidupnya bagi negara.

