JPNN.com - Nasional - Humaniora

BEM Unisba Kecam Tindakan Represif Aparat Menembakkan Gas Air Mata ke Area Kampus

Selasa, 02 September 2025 – 14:46 WIB
BEM Unisba Kecam Tindakan Represif Aparat Menembakkan Gas Air Mata ke Area Kampus
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung (BEM Unisba) dalam konferensi pers di Kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) mengecam tindakan represif aparat terkait penembakan gas air mata di sekitar lokasi kampus. 

Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang bebas dan aman dari kekerasan negara, justru ditembaki. 

Presiden Mahasiswa Unisba Kamal Rahmatullah menuturkan pascaaksi damai, pihaknya mengalami serangan dari aparat keamanan gabungan. 

Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 23.30 hingga Selasa (2/9/2025) pukul 00.00 WIB.

"Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari intervensi aparat bersenjata," kata Kamal di Kampus Unisba. 

Dia menilai aparat dengan persenjataan lengkap datang ke Jalan Tamansari dan menembakkan gas air mata.

Hal itu membuat beberapa mahasiswa menjadi korban dan merasakan perih mata hingga sesak napas.

"Serangan ini jelas merupakan bentuk tindakan represif, pelanggaran hukum yang menjijikan dan penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus," ujarnya.

Mahasiswa Unisba mengecam tindakan represif aparat terkait penembakan gas air mata di sekitar lokasi kampus, Selasa dini hari.

