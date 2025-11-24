Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Benarkah Duit Rp 900 Miliar PBNU Ditilap? Yuk Simak Jawaban Gus Yahya

Senin, 24 November 2025 – 09:35 WIB
Benarkah Duit Rp 900 Miliar PBNU Ditilap? Yuk Simak Jawaban Gus Yahya - JPNN.COM
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak semua pihak untuk tidak percaya terhadap isu-isu liar yang mendeskriditkan dirinya ini. 

Hal ini Gus Yahya katakan setelah sebalumnya Syuriyah PBNU mendesaknya untuk menanggalkan jabatan ketua umum.

"Banyak sekali rumor belakangan ini di PBNU tentang saya, tapi saya tidak akan menanggapi karena hanya rumor," ujar Gus Yahya dikutip Senin (24/11).

Baca Juga:

Bahkan Gus Yahya juga dengan tegas membantah telah menggunakan uang organisasi PBNU sebesar Rp 900 miliar.

"Macam-macam rumor yang keluar, ada yang menyebut saya makan uang organisasi Rp 900 miliar," tegasnya.

Kendati demikian Gus Yahya tidak ambil pusing terkat banyaknya isu yang sengaja mendeskriditkannya tersebut.

Baca Juga:

Bahkan Gus Yahya berjanji tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa kejelasan data dan bukti, serta menolak untuk bertindak berdasarkan dugaan atau isu tidak berdasar.

Selain itu Gus Yahya juga mengaku tidak akan mundur dari jabatannya ini. Sebab, jabatan yang dipegangnya merupakan amanah dari para Warga Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak semua pihak untuk tidak percaya terhadap isu-isu liar yang mendeskriditkan dirinya ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Yahya  Yahya Cholil Staquf  Ketum PBNU  PBNU  Warga NU  NU  Syuriyah PBNU 
BERITA GUS YAHYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp