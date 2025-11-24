Benarkah Duit Rp 900 Miliar PBNU Ditilap? Yuk Simak Jawaban Gus Yahya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak semua pihak untuk tidak percaya terhadap isu-isu liar yang mendeskriditkan dirinya ini.

Hal ini Gus Yahya katakan setelah sebalumnya Syuriyah PBNU mendesaknya untuk menanggalkan jabatan ketua umum.

"Banyak sekali rumor belakangan ini di PBNU tentang saya, tapi saya tidak akan menanggapi karena hanya rumor," ujar Gus Yahya dikutip Senin (24/11).

Bahkan Gus Yahya juga dengan tegas membantah telah menggunakan uang organisasi PBNU sebesar Rp 900 miliar.

"Macam-macam rumor yang keluar, ada yang menyebut saya makan uang organisasi Rp 900 miliar," tegasnya.

Kendati demikian Gus Yahya tidak ambil pusing terkat banyaknya isu yang sengaja mendeskriditkannya tersebut.

Bahkan Gus Yahya berjanji tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa kejelasan data dan bukti, serta menolak untuk bertindak berdasarkan dugaan atau isu tidak berdasar.

Selain itu Gus Yahya juga mengaku tidak akan mundur dari jabatannya ini. Sebab, jabatan yang dipegangnya merupakan amanah dari para Warga Nahdlatul Ulama (NU).