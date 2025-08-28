Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Benarkah Gaji Thom Haye Nyaris Rp 10 Miliar? Manajemen Persib Bandung Buka Suara

Kamis, 28 Agustus 2025 – 18:40 WIB
Benarkah Gaji Thom Haye Nyaris Rp 10 Miliar? Manajemen Persib Bandung Buka Suara - JPNN.COM
Thom Haye resmi berseragam Persib Bandung. Foto: PSSI

jpnn.com - Persib Bandung menjawab rumor gaji fantastis yang diterima Thom Haye. Benarkah Rp 7,6 Miliar?

Kabar soal gaji selangit Thom Haye di Persib membuat geger dunia sepak bola tanah air. Gelandang Timnas Indonesia itu disebut mendapatkan bayaran hingga Rp 9 miliar per tahun atau sekitar Rp 750 juta per bulan.

Manajemen Persib Buka Suara Soal Gaji Thom Haye

Jika benar, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan saat Haye masih berseragam Almere City di Eredivisie Belanda. Musim lalu, pemain 30 tahun itu kabarnya hanya mengantongi sekitar Rp 7,6 miliar per musim.

Baca Juga:

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) Adhitia Putra Hermawan akhirnya buka suara. Namun, dia enggan secara gamblang membocorkan nominali gaji yang diterima Haye.

"Aduh kalau mahal itu kan sebenarnya relatif lah ya. Namun, kami tidak mau masuk ke ranah sana,” ujar Adhitia, Kamis (28/8/2025).

Persib Menanti Kontribusi Thom Haye

Menurut Adhitia, fokus utama Persib bukan pada nominal gaji, melainkan kontribusi Thom Haye di lapangan.

Baca Juga:

“Kami bersyukur bisa bawa Thom Haye karena yakin dia bisa meningkatkan kualitas tim. Kehadirannya memberi dampak positif, fleksibilitas, dan dinamika untuk skuad,” jelasnya.

Kedatangan Thom Haye membuat lini tengah Maung Bandung makin mumpuni. Gelandang 30 tahun itu dinilai cocok dengan skema permainan Pelatih Persib Bojan Hodak.(dkk/jpnn)

Soal rumor gaji tinggi rekrutan anyar Thom Haye, manajemen Persib Bandung berikan jawaban

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Persib Bandung  gaji Thom Haye  Persib 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp