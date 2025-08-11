Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Benarkah Umi Pipik Juga Terlibat Dugaan Kasus Penipuan Umrah? Umi Tatu Bilang Begini

Senin, 11 Agustus 2025 – 17:03 WIB
Umi Pipik, istri mendiang Uje. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Tatu Mulyana alias Umi Tatu tengah terjerat dugaan kasus penipuan umrah.

Menyusul hal tersebut, dia menegaskan menantunya, Umi Pipik sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Umi Tatu saat ditemui oleh awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, belum lama ini.

Umi Tatu juga menekankan Umi Pipik tidak termasuk dalam daftar pihak yang dimintai keterangan oleh polisi.

"Enggak, lah. Dia enggak ada sangkut paut sama apa-apa. Umi (Umi Tatu, red) juga enggak tahu ini," ujar Umi Tatu.

Sebelumnya, Umi Tatu dipanggil penyidik Polres Metro Jakrta Selatan untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan kasus penipuan umrah.

Umi Tatu, yang hadir dengan pakaian muslim tertutup, ditemani seorang kerabat hadir sebagai saksi.

Umi Tatu membenarkan kabar dirinya tengah terjerat dugaan kasus penipuan umrah.

Ibunda almarhum Ustaz Jefri Al Buchori, Tatu Mulyana alias Umi Tatu menjawab tudingan apakah Umi Pipik juga terlibat kasus dugaan penipuan umrah.

