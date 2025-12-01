Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bencana di Sumatra-Aceh, Chery Ambil Langkah Cepat

Senin, 01 Desember 2025 – 12:56 WIB
Bencana di Sumatra-Aceh, Chery Ambil Langkah Cepat - JPNN.COM
Program Chery Flood Care untuk korban bencana Sumatra-Aceh. Foto: csi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kabar banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, Chery mengambil langkah cepat.

PT. Chery Sales Indonesia (CSI) menggulirkan program khusus “Chery Flood Care”, sebuah paket layanan penyelamatan bagi pemilik mobil Chery yang terdampak bencana.

Program lahir dari inisiatif Chery Family Care, sebagai bentuk empati pabrikan terhadap konsumen yang harus berjibaku dengan kerusakan kendaraan akibat terendam air.

Baca Juga:

Bukan sekadar layanan teknis, tetapi bentuk dukungan nyata saat kondisi sedang tidak baik-baik saja.

“Kami turut prihatin atas kondisi terkini di berbagai wilayah Indonesia. Chery Flood Care merupakan bagian dari komitmen serta upaya mengedepankan layanan yang fokus kepada pelanggan,” ujar Head of Brand & Marketing Department PT CSI Rifkie Setiawan, dalam keterangannya, Senin (1/12).

Fasilitas

Baca Juga:

Program yang berlangsung 1 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026 itu dirancang agar pemilik mobil Chery bisa kembali tenang di tengah situasi bencana. 

Beberapa fasilitas yang disediakan antara lain:

Di tengah kabar banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, Chery mengambil langkah cepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery  bencana di Sumatera-Aceh  chery flood care  Banjir Sumatera  Sumatra 
BERITA CHERY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp