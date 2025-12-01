Bencana di Sumatra-Aceh, Chery Ambil Langkah Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kabar banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, Chery mengambil langkah cepat.

PT. Chery Sales Indonesia (CSI) menggulirkan program khusus “Chery Flood Care”, sebuah paket layanan penyelamatan bagi pemilik mobil Chery yang terdampak bencana.

Program lahir dari inisiatif Chery Family Care, sebagai bentuk empati pabrikan terhadap konsumen yang harus berjibaku dengan kerusakan kendaraan akibat terendam air.

Bukan sekadar layanan teknis, tetapi bentuk dukungan nyata saat kondisi sedang tidak baik-baik saja.

“Kami turut prihatin atas kondisi terkini di berbagai wilayah Indonesia. Chery Flood Care merupakan bagian dari komitmen serta upaya mengedepankan layanan yang fokus kepada pelanggan,” ujar Head of Brand & Marketing Department PT CSI Rifkie Setiawan, dalam keterangannya, Senin (1/12).

Fasilitas

Program yang berlangsung 1 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026 itu dirancang agar pemilik mobil Chery bisa kembali tenang di tengah situasi bencana.

Beberapa fasilitas yang disediakan antara lain: