Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bencana Longsor Terjang Rumah Warga di Ciamis, Satu Orang Tewas

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:31 WIB
Bencana Longsor Terjang Rumah Warga di Ciamis, Satu Orang Tewas - JPNN.COM
Longsor akibat hujan deras menerjang Dusun Gunung Bangka 2, Ciamis. Satu warga tewas tertimbun, dua lainnya luka, rumah rusak berat. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Tanah longsor menerjang Dusun Gunung Bangka 2, RT 29 RW 10, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis pada Senin (2/2/2026) malam. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan, longsor terjadi sekitar pukul 23.45 WIB, setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari.

"Curah hujan yang sangat deras menyebabkan kolam ikan di atas permukiman warga, tidak mampu menahan debit air hingga akhirnya jebol. Material tanah kemudian menimpa rumah warga," kata Hidayatullah, Selasa (3/2).

Baca Juga:

Material longsor dengan lebar sekitar 25 meter dan tinggi kurang lebih 10 meter tersebut menimpa rumah milik Ikah (73 tahun). Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di dalam rumah dan tidak sempat menyelamatkan diri.

“Korban sedang beristirahat di dalam rumah. Karena kejadian berlangsung cepat, korban tertimbun material longsoran dan meninggal dunia di lokasi,” ujarnya.

Selain korban meninggal dunia, dua orang lainnya yakni Jemaludin (35 tahun) dan Viqi Alvarez (18 tahun) mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

Akibat kejadian tersebut, rumah korban mengalami kerusakan berat dengan kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta.

Usai menerima laporan, aparat kepolisian bersama unsur TNI, BPBD, dan masyarakat setempat langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi, membersihkan puing bangunan, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi.

Longsor akibat hujan deras menerjang Dusun Gunung Bangka 2, Ciamis. Satu warga tewas tertimbun, dua lainnya luka, rumah rusak berat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tanah Longsor  Bencana Alam Tanah Longsor  Longsor  Ciamis 
BERITA TANAH LONGSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp