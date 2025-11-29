Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bencana Melanda Sumatera, Legislator Menyoroti Sistem Peringatan Dini

Sabtu, 29 November 2025 – 00:15 WIB
Bencana Melanda Sumatera, Legislator Menyoroti Sistem Peringatan Dini - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai sistem peringatan dini bencana masih belum bekerja maksimal. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengaku prihatin terjadi bencana banjir dan longsor di beberapa provinsi Sumatera bagian utara pada akhir November 2025.

Menurut Huda, bencana tersebut menunjukkan Indonesia masih gagal mengantisipasi kasus hidrometeorologis dalam skala menengah dan besar yang setiap tahun terjadi. 

"Ini tentu menjadi catatan bagaimana kita seharusnya menyiapkan skenario penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, terutama sistem peringatan dini (early warning) dari BMKG," kata Huda melalui keterangan persnya, Jumat (28/11).

Baca Juga:

Dia mendorong dilakukan investigasi dari bencana di Sumatera bagian utara.

Sebab, peristiwa bisa terjadi akibat masalah ekologis atau murni cuaca esktrim.

"Ini penting agar ke depan bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari," kata Huda.

Baca Juga:

Terlepas dari itu, dia mendesak pemerintah meningkatkan status bencana di Sumatera bagian utara sebagai Bencana Nasional. 

Huda beranggapan lima indikator penetapan Bencana Nasional sudah terjadi dari peristiwa di Sumatera bagian utara. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai sistem peringatan dini bencana masih belum bekerja maksimal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Alam  peringatan dini  DPR  Syaiful Huda 
BERITA BENCANA ALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp