JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bencana Sumatra Momentum Nasional untuk Bersatu & Menguatkan Solidaritas Kemanusiaan

Jumat, 02 Januari 2026 – 22:55 WIB
Direktur Eksekutif KP3 Polri Ade Adriansyah Utama yang akrab disapa Abah. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) Ade Adriansyah Utama menegaskan bencana banjir yang melanda tiga wilayah di Sumatra menjadi pengingat serius bagi seluruh elemen bangsa. 

Dia mengatakan musibah tidak boleh hanya dijadikan ajang kritik, tetapi harus menjadi momentum nasional untuk bersatu.

Musibah ini juga momentum menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak.

"Situasi darurat yang dihadapi warga membutuhkan respon cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kuat antara masyarakat, aparat kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia dalam meningkatkan solidaritas serta aksi nyata di lapangan," ujar Abah Ade, panggilan akrabnya, Jumat (2/1).

Ade menilai, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen negara untuk hadir secara penuh dalam penanganan bencana.

Presiden mengarahkan seluruh jajaran terkait agar memberikan bantuan secara maksimal dan menyeluruh, terutama dalam penanganan pascabencana, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Ade menyatakan arahan Presiden tersebut harus menjadi semangat bersama di seluruh daerah.

“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, negara harus hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana secara maksimal. Ini harus diterjemahkan di lapangan melalui kerja nyata dan kolaborasi semua pihak. Bencana ini bukan ajang saling menyalahkan, melainkan momentum nasional untuk bersatu dan menghadirkan solusi,” ujar Abah Ade.

Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) menilai bencana banjir yang melanda tiga wilayah di Sumatra menjadi pengingat serius bagi seluruh elemen bangsa.

