Bencana Sumatra, Teddy Ingatkan Influencer Jangan Menggiring Opini Pemerintah Tak Bekerja

jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta para pemengaruh atau influencer untuk tak menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja dalam menangani bencana di Sumatra.

Dia meminta agar seluruh pihak menggunakan pengaruh dengan baik termasuk dalam menginformasikan soal bencana.

Hal itu dikatakan Teddy dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatra di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (18/12).

“Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucap Teddy.

“Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja,” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa tak semua kerja pemerintah memang terekspos oleh kamera. Banyak bagian yang dikerjakan namun tak tersorot kamera.

“Semuanya ini berjuang keras. Secepat mungkin, sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya, untuk mempercepat, gimana caranya ini segera pulih. Keadaan di sana segera pulih,” jelasnya.

Menurut dia, dalam penanganan bencana dibutuhkan kerja sama dan kekompakan. Selain pemerintah dan lembaga negara, banyak pihak relawan dari masyarakat yang juga turun bekerja di tempat bencana.