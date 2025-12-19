Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Bencana Sumatra, Teddy Ingatkan Influencer Jangan Menggiring Opini Pemerintah Tak Bekerja

Jumat, 19 Desember 2025 – 17:43 WIB
Bencana Sumatra, Teddy Ingatkan Influencer Jangan Menggiring Opini Pemerintah Tak Bekerja - JPNN.COM
Seskab Teddy Indra dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (18/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta para pemengaruh atau influencer untuk tak menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja dalam menangani bencana di Sumatra.

Dia meminta agar seluruh pihak menggunakan pengaruh dengan baik termasuk dalam menginformasikan soal bencana.

Hal itu dikatakan Teddy dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatra di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (18/12).

Baca Juga:

“Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucap Teddy.

“Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja,” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa tak semua kerja pemerintah memang terekspos oleh kamera. Banyak bagian yang dikerjakan namun tak tersorot kamera.

Baca Juga:

“Semuanya ini berjuang keras. Secepat mungkin, sejak hari pertama, detik pertama, sampai seterusnya, untuk mempercepat, gimana caranya ini segera pulih. Keadaan di sana segera pulih,” jelasnya.

Menurut dia, dalam penanganan bencana dibutuhkan kerja sama dan kekompakan. Selain pemerintah dan lembaga negara, banyak pihak relawan dari masyarakat yang juga turun bekerja di tempat bencana.

Seskab Teddy Indra Wijaya meminta para influencer jangan menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja menangani bencana Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teddy  Teddy Indra Wijaya  bencana sumatra  pemengaruh  Influencer 
BERITA TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp