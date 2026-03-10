Benda Napoleon Bob 125, Bobber Bermesin Kecil dengan Desain Unik

jpnn.com - Pabrikan asal Tiongkok, Benda Motor mrngambil langkah berani dengan memperkenalkan Benda Napoleon Bob 125, bobber di ke kelas mesin kecil dengan desain unik.

Motor diproyeksikan meluncur di pasar Eropa pada 2026 dan menyasar pengendara dengan lisensi A1.

Kehadirannya melengkapi keluarga Napoleon Bob yang sebelumnya sudah tersedia dalam versi 500 cc dan 250 cc.

Baca Juga: Benelli Leoncino 400 Hadir Memadukan Gaya Cruiser dan Bobber

Varian 250 cc, bahkan sudah lebih dahulu dipasarkan di Indonesia melalui distributor BMI (Benelli Motor Indonesia).

Secara tampilan, Napoleon Bob 125 tetap mempertahankan ciri khas bobber klasik: buritan pendek, jok tunggal, serta dudukan pelat nomor yang dipasang di sisi lengan ayun.

Namun, di balik siluet retro tersebut, Benda menyelipkan sejumlah elemen desain yang tak biasa.

Yang paling mencolok ada di bagian depan. Motor menggunakan sistem suspensi yang oleh Benda disebut sebagai “multilink”.

Dua peredam kejut ditempatkan secara lateral di area garpu depan, sementara gerakan kompresi dan rebound diatur melalui lengan penghubung yang tersambung ke rangka di bawah kepala kemudi.