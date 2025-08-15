Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Bendera Merah! Practice MotoGP Austria Dihentikan Untuk Sementara

Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:56 WIB
Bendera Merah! Practice MotoGP Austria Dihentikan Untuk Sementara
Fabio Quartararo. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - SPIELBERG – Practice MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (15/8) malam WIB untuk sementara dihentikan.

Red flag terpaksa dikibarkan dan diberlakukan, yang berarti practice harus dihentikan. Lintasan tidak aman.

Bendera merah dikibarkan setelah kecelakaan Miguel Oliveira.

Namun, sebenarnya red flag itu berlaku lantaran pagar atau pembatas udara di Turn 6 bocor setelah kecelakaan yang menimpa Fabio Quartararo.

"Red flag berlaku saat practice masih menyisakan waktu 26 menit 54 detik dari satu jam yang tersedia," bunyi laporan Crash.

Kecelakaan tak hanya menimpa Oliveira dan Quartararo. Sebelumnya, Jorge Martin pun tumbang.

Namun, tak ada laporan pembalap yang cedera berat.

Saat practice terhenti, Pedro Acosta berada di puncak, diikuti catatan waktu milik Francesco Bagnaia dan Luca Marini.

TAGS   MotoGP Austria  MotoGP  Fabio Quartararo  Miguel Oliveira  Jorge Martin 
