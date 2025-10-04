Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Bendera Merah Putih Robek di Monas, Ini Penjelasan TNI

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 02:45 WIB
Bendera merah putih terbentang di Monas saat gladi bersih perayaan HUT Ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025). ANTARA/Walda Marison

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10).

Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan.

"Pada saat kemarin, kan, angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi, bahan kain yang kami gunakan juga kurang bagus," kata Freddy saat ditemui awak media di halaman Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Akibat peristiwa itu, pihak TNI melakukan evaluasi dan menggantinya dengan bendera yang lebih kuat.

Alhasil bendera Merah Putih tersebut telah berkibar dengan sempurna di Monas saat gladi bersih hari ini.

"Alhamdulillah, saat gladi bersih ini berjalan dengan lancar, Merah Putih berkibar," ucap Freddy.

Dia berharap seluruh rangkaian acara dari mulai upacara, pengibaran bendera, simulasi tempur hingga defile berjalan dengan lancar padai hari H nanti.

Untuk diketahui, TNI akan menggelar acara perayaan HUT Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah beri penjelasan soal insiden bendera Merah Putih robek saat berkobar di Monas. Ini yang terjadi.

