JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bendera Putih Masih Berkibar di Aceh, Warga Mengaku dalam Kondisi Lapar

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:48 WIB
Bendera Putih Masih Berkibar di Aceh, Warga Mengaku dalam Kondisi Lapar - JPNN.COM
Bendera putih masih berkibar di Biruen, Aceh, Kamis (25/12). Source for JPNN

jpnn.com, BIREUEN - Bendera putih masih berkibar di Kabupaten Biruen dan Pidie, Aceh.

Warga memasang simbol tersebut di beberapa titik, seperti di pinggir jalan dengan diikatkan ke ranting yang berdiri.

Sukarelawan di Aceh, Lidia mengatakan warga mengaku memasang bendera putih selama dua pekan belakangan ini.

"Ya, ada di Bireun dan Pidie, bendera putih sudah dua pekan berdiri," kata Lidia melalui layanan pesan, Kamis (25/12).

Warga yang memasang bendera putih mengaku dalam kondisi lapar.

Beberapa orang di antaranya bahkan sampai tidak makan selama tiga hari.

Adapun sukarelawan menemui warga pemasang bendera putih di Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang, Bireun, Aceh

"Mereka cuma bilang lapar. Ada yang tiga hari di sini belum dapat makan," ungkap Lidia.

Sukarelawan di Aceh, Lidia mengatakan warga pemasang bendera putih selama dua pekan belakangan ini dalam kondisi lapar

Warga di Aceh Kibarkan Bendera Putih  Aceh  Lapar  bantuan  Bendera Putih 
