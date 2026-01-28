Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Benfica vs Real Madrid: Arbeloa Tegaskan Los Blancos dalam Kondisi Siap Tempur

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:35 WIB
Benfica vs Real Madrid: Arbeloa Tegaskan Los Blancos dalam Kondisi Siap Tempur - JPNN.COM
Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa, (Antara/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Duel Benfica vs Real Madrid pada laga terakhir fase liga Liga Champions UEFA 2025/2026 akan berlangsung di Stadion da Luz, Lisabon Kamis (29/1) dini hari WIB.

Pelatih Real Madrid Arbeloa mengaku ini bukan pertandingan mudah. Namun, dia menegaskan timnya harus mengalahkan Benfica demi memastikan langkah langsung ke 16 besar.

"Itu adalah pertandingan yang sangat penting. Kami harus meraih tiga poin besok," ujar Arbeloa dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu.

Baca Juga:

Juru taktik asal Spanyol itu menyadari jika imbang atau kalah dari Benfica pada laga itu, maka Real Madrid berpotensi masuk ke playoff untuk memperebutkan delapan slot tersisa di 16 besar.

Real Madrid kini berada di posisi tiga klasemen sementara Liga Champions 2025/2026 dengan mengoleksi 15 poin dari tujuh laga.

Arbeloa menyatakan pertandingan menghadapi Benfica di kandangnya bukan sesuatu yang mudah.

Baca Juga:

Apalagi, sang tuan rumah yang dilatih juru taktik kawakan Jose Mourinho juga mengincar kemenangan demi lulus ke babak gugur.

Benfica saat ini ada peringkat ke-29 klasemen sementara Liga Champions musim ini dengan enam poin dari tujuh pertandingan, hanya berjarak satu poin dari peringkat ke-24 atau posisi terakhir yang berhak lulus ke playoff.

Benfica vs Real Madrid di Liga Champions, Arbeloa tegaskan Los Blancos dalam kondisi siap tempur untuk memenangkan laga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Benfica vs Real Madrid  Liga Champions  Alvaro Arbeloa  Real Madrid  Benfica  Jose Mourinho 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp