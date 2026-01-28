Benfica vs Real Madrid: Arbeloa Tegaskan Los Blancos dalam Kondisi Siap Tempur

jpnn.com - JAKARTA - Duel Benfica vs Real Madrid pada laga terakhir fase liga Liga Champions UEFA 2025/2026 akan berlangsung di Stadion da Luz, Lisabon Kamis (29/1) dini hari WIB.

Pelatih Real Madrid Arbeloa mengaku ini bukan pertandingan mudah. Namun, dia menegaskan timnya harus mengalahkan Benfica demi memastikan langkah langsung ke 16 besar.

"Itu adalah pertandingan yang sangat penting. Kami harus meraih tiga poin besok," ujar Arbeloa dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu.

Juru taktik asal Spanyol itu menyadari jika imbang atau kalah dari Benfica pada laga itu, maka Real Madrid berpotensi masuk ke playoff untuk memperebutkan delapan slot tersisa di 16 besar.

Real Madrid kini berada di posisi tiga klasemen sementara Liga Champions 2025/2026 dengan mengoleksi 15 poin dari tujuh laga.

Arbeloa menyatakan pertandingan menghadapi Benfica di kandangnya bukan sesuatu yang mudah.

Apalagi, sang tuan rumah yang dilatih juru taktik kawakan Jose Mourinho juga mengincar kemenangan demi lulus ke babak gugur.

Benfica saat ini ada peringkat ke-29 klasemen sementara Liga Champions musim ini dengan enam poin dari tujuh pertandingan, hanya berjarak satu poin dari peringkat ke-24 atau posisi terakhir yang berhak lulus ke playoff.