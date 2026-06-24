Bengkel di OKI Ternyata Produksi Senjata Api Rakitan, Ada Revolver hingga Bom Molotov

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Sebuah bengkel sederhana di Desa Berkat, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ternyata terdapat aktivitas berbahaya.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan praktik pembuatan senjata api rakitan lengkap dengan amunisi dan bahan yang berpotensi digunakan untuk aksi kriminal.

Pengungkapan tersebut dilakukan jajaran Polres OKI dalam rangka Operasi Senpi Musi 2026. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan pada Senin (22/6/2026) pagi, petugas mengamankan seorang pria berinisial N (60) yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menerangkan bahwa kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pembuatan senjata api ilegal di sebuah rumah di Desa Berkat.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Unit Pidana Umum Satreskrim Polres OKI yang melakukan penyelidikan secara intensif.

"Saat penggerebekan berlangsung, petugas menemukan berbagai jenis senjata api rakitan yang diduga dibuat sendiri oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal, N mengakui seluruh senjata tersebut diproduksi di kediamannya," terang Eko, Rabu (24/6/2026).

Barang bukti yang diamankan antara lain, dua pucuk senjata api rakitan laras panjang bergagang kayu, satu pucuk Revolver rakitan, enam butir amunisi berbagai kaliber, satu selongsor peluru, dua botol panah, serta dua unit gerinda yang diduga digunakan sebagai alat produksi.

"Kami masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk menelusuri apakah senjata api rakitan tersebut pernah diperjualbelikan atau digunakan dalam tindak kejahatan tertentu," ungkap Eko.