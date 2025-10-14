Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bengkel Ini Bisa Perbaiki Lampu DRL Mini Cooper Menguning & Mati, Bergaransi

Selasa, 14 Oktober 2025 – 00:46 WIB
Bengkel Ini Bisa Perbaiki Lampu DRL Mini Cooper Menguning & Mati, Bergaransi - JPNN.COM
Tomi Airbrush kembali melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan perbaikan untuk Daytime Running Light (DRL) Mini Cooper. Foto: Tomi Airbrush

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu bengkel modifikasi dan spesialis lampu, Tomi Airbrush kembali melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan perbaikan untuk Daytime Running Light (DRL) Mini Cooper.

Melalui peralatan yang modern, bengkel yang juga satu atap dengan Yoong Motor Jakarta itu disebut bisa mengatasi masalah pada komponen itu dengan hasil presisi, cepat, dan bergaransi.

Mereka menawarkan perbaikan DRL Mini Cooper yang menguning, redup atau mati.

Baca Juga:

Lampu DRL adalah komponen penting dalam kendaraan. Komponen itu berfungsinya mengingkatkan visibilitas kendaraan di siang hari.

CEO dari Tomi Airbrush yang juga satu atap dengan Yoong Motor Jakarta, Tomy Gunawan mengatakan selain memberikan tampilan yang modern, mewah dan futuristik, DRL memiliki peran besar dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

Menurut dia, lampu DRL memiliki daya tahan atau usia pemakaian.

Baca Juga:

"Jadi, dapat dipastikan dalam periode waktu tertentu lampu DRL akan segera mengalami penurunan performa," kata Tomy dalam siaran persnya, Senin (13/10).

Dia menjelaskan ada sejumlah faktor lain yang menjadi penyebab dari lamp DRL menguning. Salah satunya panas yang berlebih.

Tomi Airbrush kembali melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan perbaikan untuk Daytime Running Light (DRL) Mini Cooper.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mini Cooper  Lampu DRL  Tomi Airbrush  Yoong Motor Jakarta 
BERITA MINI COOPER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp