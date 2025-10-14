Bengkel Ini Bisa Perbaiki Lampu DRL Mini Cooper Menguning & Mati, Bergaransi

Selasa, 14 Oktober 2025 – 00:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu bengkel modifikasi dan spesialis lampu, Tomi Airbrush kembali melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan perbaikan untuk Daytime Running Light (DRL) Mini Cooper.

Melalui peralatan yang modern, bengkel yang juga satu atap dengan Yoong Motor Jakarta itu disebut bisa mengatasi masalah pada komponen itu dengan hasil presisi, cepat, dan bergaransi.

Mereka menawarkan perbaikan DRL Mini Cooper yang menguning, redup atau mati.

Lampu DRL adalah komponen penting dalam kendaraan. Komponen itu berfungsinya mengingkatkan visibilitas kendaraan di siang hari.

CEO dari Tomi Airbrush yang juga satu atap dengan Yoong Motor Jakarta, Tomy Gunawan mengatakan selain memberikan tampilan yang modern, mewah dan futuristik, DRL memiliki peran besar dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

Menurut dia, lampu DRL memiliki daya tahan atau usia pemakaian.

"Jadi, dapat dipastikan dalam periode waktu tertentu lampu DRL akan segera mengalami penurunan performa," kata Tomy dalam siaran persnya, Senin (13/10).

Dia menjelaskan ada sejumlah faktor lain yang menjadi penyebab dari lamp DRL menguning. Salah satunya panas yang berlebih.