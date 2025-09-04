Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Bengkel Modern SiTepat Digital Motoshop Hadir di Bekasi, Ada Banyak Promo

Kamis, 04 September 2025 – 20:57 WIB
Bengkel Modern SiTepat Digital Motoshop Hadir di Bekasi, Ada Banyak Promo - JPNN.COM
Bengkel motor SiTepat di Bekasi. Foto: sitepat

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan bengkel modern SiTepat Digital Motoshop kini makin luas menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Terbaru, jaringan bengkel modern SiTepat Digital Motoshop hadir di Jl. Kaliabang Bungur, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Ini outlet ke-28.

Ekspansi itu menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat penetrasi pasar, sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan servis motor yang cepat, berkualitas, dan transparan. 

Baca Juga:

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah pengguna sepeda motor di wilayah Jabodetabek menunjukkan tren signifikan.

Hal itu membuka peluang besar bagi SiTepat menghadirkan layanan bengkel modern yang memberikan pengalaman servis lebih praktis dan responsif. 

Sebagai bagian dari perayaan pembukaan, outlet baru di Bekasi menghadirkan promo spesial berupa servis CVT gratis selama 30 hari pada September.

Baca Juga:

Selain itu, ada berbagai potongan harga menarik untuk produk dan layanan tertentu. 

“Pembukaan outlet ke-28 menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan solusi servis motor yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini."

Jaringan bengkel modern SiTepat Digital Motoshop kini makin luas menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bengkel Motor  SiTepat Digital Motoshop  Bengkel SiTepat  bengkel motor SiTepat Digital Motoshop 
BERITA BENGKEL MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp