Bengkel Motor SiTepat Hadir di Bekasi, Bawa Promo Servis Gratis

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SiTepat Digital Motoshop, jaringan bengkel modern yang tengah agresif berekspansi, membuka outlet ke-29 di Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Kehadiran bengkel sekaligus menegaskan ambisi SiTepat memperluas akses servis motor yang cepat, transparan, dan berstandar tinggi.

Begitu memasuki bengkel, nuansa modern langsung terasa.

Area servis dibuat terbuka sehingga setiap pelanggan bisa melihat langsung proses pengerjaan motor mereka.

Tak ada lagi “tiba-tiba” biaya tambahan atau pekerjaan yang tak bisa diawasi—semua terbuka dan jelas.

Konsep itu memang jadi DNA SiTepat: harga transparan, standar pengerjaan konsisten, serta mekanik yang sudah terlatih dan bersertifikasi.

“Kami ingin memastikan pengalaman servis yang profesional, aman, dan bisa dipercaya,” ujar CEO SiTepat Digital Motoshop, I GD. Satya Denanta Putra melalui keterangannya, Rabu (3/12).

Menariknya, seluruh outlet SiTepat saat ini sudah siap melayani motor listrik.