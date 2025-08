Benih IVF Center, Transformasi Layanan Fertilitas Brawijaya Hospital dengan Pendekatan Personal

jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Hospital resmi mengumumkan transformasi layanan fertilitas unggulannya menjadi Benih IVF Center by Brawijaya Hospital.

Nama Benih melambangkan awal kehidupan dan harapan, serta pertumbuhan yang penuh makna. Hal ini sekaligus mempertegas komitmen Brawijaya Hospital dalam menghadirkan layanan fertilitas yang holistik dan humanis dengan pendekatan personal yang berfokus pada keberhasilan pasien.

Sejak berdiri pada September 2023, Benih IVF Center telah melayani lebih dari 2.000 pasien dengan tingkat keberhasilan kehamilan di atas rata-rata nasional, menegaskan posisinya sebagai salah satu klinik IVF unggulan di Indonesia and pilihan utama bagi calon orang tua.

Benih IVF Center menggandeng Dr. Robert Fischer, MD sebagai medical advisor untuk mengembangkan Fischer Concept Protocol, pendekatan fertilisasi in vitro (IVF) yang dipersonalisasi yang berfokus pada penyesuaian perawatan hormonal dan waktu prosedur untuk masing-masing pasien.

Dr. Robert Fischer adalah seorang pakar IVF dunia yang juga terafiliasi dengan Star Fertility Malaysia.

Implementasi Fischer Concept Protocol di Benih IVF Center dijalankan oleh tim multidisiplin yang dipimpin oleh dr. M. Luky Satria, Sp.OG-KFER, seorang spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspesialisasi fertilitas dan endokrinologi reproduksi.

Di bawah kepemimpinannya, tim IVF dipastikan menjalankan setiap tahapan protokol secara optimal dan konsisten guna meningkatkan keberhasilan kehamilan.

Sebagai bagian dari momentum transformasi, Benih IVF Center menyelenggarakan International Clinical Seminar bertajuk “Redefining IVF Success: Personalized Medicine and Emerging Technologies at the Core” dan Clinical Group Discussion yang membahas penanganan kasus infertilitas kompleks bersama para dokter dari Benih IVF Center.