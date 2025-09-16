Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Beniyanto Tamoreka DPR Dorong Pemberdayaan BUMD dan Koperasi untuk Kelola Tambang

Selasa, 16 September 2025 – 06:47 WIB
Beniyanto Tamoreka DPR Dorong Pemberdayaan BUMD dan Koperasi untuk Kelola Tambang - JPNN.COM
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka mendorong pemerintah memberi porsi lebih besar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Dia menilai langkah ini strategis untuk memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil tambang.

Beniyanto menegaskan selama ini, manfaat ekonomi dari sektor pertambangan masih terlalu terpusat pada korporasi besar.

Baca Juga:

Sementara itu, daerah penghasil kerap menghadapi paradoks: kaya sumber daya tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih tinggi.

“Pengelolaan tambang oleh BUMD dan koperasi bukan semata soal bisnis, tetapi soal keadilan ekonomi. Kita ingin kekayaan alam benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah, bukan hanya sebagai penonton,” tegas Beniyanto dalam keterangan resminya, Senin (15/9).

Menurutnya, pelibatan BUMD dan koperasi dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan.

Baca Juga:

Selain membuka lapangan kerja, model ini diyakini mampu mengembangkan usaha pendukung, memperkuat industri hilir, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin ada ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang. Bukan hanya bagi hasil, tetapi juga industri pendukung dan UMKM yang menggerakkan perekonomian lokal,” jelasnya.

Anggota Komisi XII DPR Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka mendorong pemerintah memberi porsi lebih besar kepada BUMD dan koperasi untuk mengelola tambang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Tambang  Beniyanto Tamoreka  pertambangan 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp