Beniyanto Tamoreka DPR: Groundbreaking Blok Masela Tonggak Penting Perkuat Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka mengapresiasi peresmian pembangunan (groundbreaking) Proyek Abadi Blok Masela oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dimulainya proyek strategis tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pengembangan sektor hulu migas.

Beniyanto mengatakan Blok Masela merupakan salah satu proyek migas strategis yang telah dinantikan selama hampir tiga dekade.

Dengan dimulainya pembangunan, Indonesia mengirimkan sinyal positif kepada dunia bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan kepastian investasi sekaligus meningkatkan produksi energi nasional.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berhasil mendorong dimulainya pembangunan Blok Masela. Ini merupakan momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor energi Indonesia,” kata Beniyanto di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Dia menilai pengembangan Blok Masela memiliki arti strategis karena akan memperkuat pasokan gas nasional, mendukung kebutuhan energi dalam negeri, meningkatkan daya saing industri, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, percepatan proyek-proyek hulu migas menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Menurut Beniyanto, keberhasilan pemerintah memulai pembangunan Blok Masela juga menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.