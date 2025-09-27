Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Benjamin Netanyahu Menyoroti Pidato Presiden Prabowo

Sabtu, 27 September 2025 – 05:44 WIB
Benjamin Netanyahu Menyoroti Pidato Presiden Prabowo - JPNN.COM
PM Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina. (AP: Gali Tibbon)

jpnn.com - NEW YORK – Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Saat berpidato pada sesi Debat Umum di PBB, Jumat, Netanyahu mengatakan bahwa dia mencatat dengan seksama kata-kata penuh semangat yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Sugiono, memberikan tanggapan terkait pernyataan Benjamin Netanyahu.

Baca Juga:

“Itu posisinya dia, saya jangan ditanya,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (26/9).

Menlu kembali menegaskan bahwa visi apa pun terkait Israel, harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

“Jadi, visi apa pun itu harus dimulai dari situ. Kita tidak akan berbicara yang lain-lain selain pertama ya ada recognition terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dan itu yang akan kita lakukan,” tegas Menlu.

Baca Juga:

Netanyahu, yang berbicara pada urutan pertama pada hari keempat atau hari terakhir sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, mengatakan bahwa dirinya serta negara-negara lain mencatat kata-kata yang penuh semangat yang disampaikan oleh Presiden Indonesia.

“Dan saya mencatat, seperti halnya Anda juga pasti mencatat, kata-kata yang penuh semangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dan ini juga merupakan pertanda tentang apa yang bisa terjadi di masa depan,” ucap Netanyahu.

Saat berpidato pada sesi Debat Umum di PBB, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Benjamin Netanyahu  Israel  Presiden Prabowo Subianto  Pidato Presiden Prabowo  Palestina 
BERITA BENJAMIN NETANYAHU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp