BenQ Perkenalkan Interactive Display Berbasis AI & Sistem Wireless Presentation Tanpa Driver

jpnn.com, JAKARTA - BenQ meluncurkan generasi terbaru AI-optimized BenQ Board Pro RP05 dan BenQ Board Master RM05 untuk sektor pendidikan, sekaligus memperkenalkan kembali lini InstaShow® terbaru – WDC15 dan VS25 yang menghadirkan pengalaman one-tap start khas BenQ untuk kebutuhan wireless presentation dan hybrid conferencing.

Secara keseluruhan, inovasi ini menegaskan komitmen jangka panjang BenQ dalam menghadirkan solusi yang intelligent, secure, dan intuitive untuk mendukung proses belajar-mengajar modern serta lingkungan kerja profesional.

Seiring sekolah, universitas, dan dunia kerja terus beradaptasi dengan hybrid learning dan hybrid meeting, teknologi kini dituntut untuk tidak hanya berfungsi, tetapi juga secara aktif meningkatkan engagement, melindungi data pengguna, serta tetap mudah digunakan.

Portofolio terbaru BenQ menjawab kebutuhan tersebut dengan menggabungkan on-device artificial intelligence, enterprise-grade security, dan human-centered design ke dalam solusi yang powerful namun tetap praktis untuk penggunaan sehari-hari.

Untuk sektor Education, BenQ mendukung pendekatan BYOD (Bring Your Own Device) yang memungkinkan siswa dan pengajar menggunakan perangkat pribadi mereka secara aman dan fleksibel di dalam ekosistem pembelajaran digital.

Pada sektor Corporate, BenQ menghadirkan konsep BYOM (Bring Your Own Meeting) yang mempermudah kolaborasi lintas perangkat dan platform, sehingga setiap rapat hybrid dapat berjalan lebih efisien, intuitif, dan produktif tanpa hambatan teknis.

Sub Regional Director BenQ, Dumas Chen menyampaikan AI memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia pendidikan, tetapi hanya jika cepat, aman, dan mudah digunakan oleh guru.

“Melalui RP05 dan RM05, kami menghadirkan performa true on-device AI yang dipadukan dengan tools yang dirancang secara matang, sehingga guru dapat fokus pada hal yang paling penting, yaitu pengalaman belajar siswa,” kata Dumas Chen dalam keterangannya, Kamis (5/2).