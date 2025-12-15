Ben’s Backyard: Maze Interaktif Kolaborasi Mahavisual, Tahilalats, dan Bintaro Jaya Xchange

Senin, 15 Desember 2025 – 11:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan satu dekade perjalanan kreatif Tahilalats, Mahavisual bersama Tahilalats dan Bintaro Jaya Xchange menghadirkan instalasi ruang interaktif bertajuk Ben’s Backyard, sebuah pengalaman imersif yang mengajak publik menjelajah dunia Tahilalats dalam format maze selama satu bulan penuh di BXc Park.

Ben’s Backyard terinspirasi dari perjalanan 10 tahun Tahilalats yang telah tumbuh bersama para pembacanya.

Melalui instalasi ini, pengunjung diajak kembali melihat bagaimana karakter, humor, dan dunia Tahilalats berkembang hingga menjadi ikon visual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: MMKSI Berkolaborasi dengan Garuda dan Tahilalats Mengenalkan Mitsubishi Destinator

Instalasi ini akan dibuka mulai 13 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026 di BXc Park, Bintaro Jaya Xchange. Di dalamnya, pengunjung dapat menikmati pengalaman menyusuri maze yang dipenuhi elemen visual khas Tahilalats, panel karya, serta interaksi yang menghadirkan nostalgia sekaligus kejutan baru.

Ben’s Backyard lahir dari ide dan kolaborasi antara Mahavisual dan Tahilalats, dengan dukungan penuh dari Bintaro Jaya Xchange.

Instalasi ini menjadi bentuk apresiasi kepada publik yang telah tumbuh bersama karya-karya Tahilalats sejak awal kemunculannya hingga kini.

Dalam maze ini, pengunjung dapat eksplorasi Kreatif Tahilalats, pengalaman imersif, dan retrospeksi 10 tahun Tahilalats.

Sebagai creative studio yang berfokus pada inovasi lintas disiplin, Mahavisual berperan dalam merancang pengalaman visual dan interaktif yang dapat dinikmati publik dari berbagai usia.