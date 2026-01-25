Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Benteng GBLA Belum Runtuh, Kapten Persib Bandung Kirim Peringatan untuk PSBS Biak

Minggu, 25 Januari 2026 – 15:05 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung akan memulai kampanye putaran kedua BRI Super Leage dengan menjamu PSBS Biak.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs PSBS akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1/2026).

Maung Bandung ingin memperpanjang catatan sempurna delapan kemenangan yang diraih sepanjang putaran pertama.

Hal itulah yang ditegaskan oleh gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok.

"Kami sangat kuat saat bermain di kandang dan ingin melanjutkan tren positif itu," kata Klok.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai tim sedang dalam suasana positif.

Jeda istirahat yang cukup membuat Persib siap tampil maksimal saat menjamu PSBS.

"Kami sudah dua minggu tidak bertanding. Semua pemain dalam kondisi fit dan termotivasi untuk melanjutkan putaran kedua."

Marc Klok bersuara lantang menjelang Persib Bandung vs PSBS Biak pada putaran kedua BRI Super League.

TAGS   Persib  PSBS Biak  Persib Bandung  Marc Klok  Super League 
