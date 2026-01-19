Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bentley Batur Convertible: Pesanan Spesial dari Kolektor Elite Sonia Breslow

Senin, 19 Januari 2026 – 11:05 WIB
Bentley Batur Convertible #4. Foto: bentley

jpnn.com - Divisi bespoke Bentley, Mulliner, kembali menegaskan reputasinya dalam dunia coachbuilt modern lewat penyelesaian salah satu proyek paling ambisius mereka.

Bentley Batur Convertible #4, yang diyakini sebagai unit keempat dari seri terbatas ini, resmi diserahkan kepada kolektor kawakan Sonia Breslow.

Bagi Breslow, Batur Convertible adalah “mobil selamanya”. Pernyataan tersebut tercermin jelas dalam tingkat personalisasi yang nyaris tanpa kompromi.

Eksteriornya dibalut skema tri-warna eksklusif dengan warna utama “Breslow Blue” yang dipesan khusus.

Warna itu tidak hanya melapisi bodi, tetapi juga kanvas atap, menjadikannya Bentley pertama dengan atap convertible berwarna bespoke yang serasi dengan Airbridge belakang saat atap terbuka.

Desain endless bonnet khas Bentley dipertegas garis gloss-silver selebar 6 mm, sementara sentuhan Midnight Breslow Blue hadir pada kap mesin, aksen roda, dan knalpot titanium poles.

Mulliner juga mencatatkan sejarah dengan penggunaan Platinum hasil cetak 3D—pertama bagi Bentley—yang diaplikasikan pada penanda tengah setir dan kontrol ventilasi udara.

